Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "( Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi."

Hulusi Akar, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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