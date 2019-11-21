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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:54 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "( Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi."
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