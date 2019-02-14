Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, İran Genelkurmay Başkanı Bageri ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Genelkurmay Başkanı Bageri ile Görüştü

8 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Akar, Brüksel'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yapacağı Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı için Soçi'ye geldi.

Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde, Suriye'deki son durumun bir kez daha ele alındığı, liderlerin katılacağı zirve toplantısına yönelik son hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:14 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı Faizsiz Ev Sahibi Yapan Kuruluşlar İçin Devlet Harekete Geçti

Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi Bakanlık Duyurdu! Peribacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:22:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, İran Genelkurmay Başkanı Bageri ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]