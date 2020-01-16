Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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