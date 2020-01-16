Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammed Hatemi, Hulusi Akar, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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