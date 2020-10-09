Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü
09.10.2020 14:01
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini tarafından karşılanması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'nin heyetler arası görüşmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uğurlanması Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini tarafından karşılanması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'nin heyetler arası görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uğurlanması Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı
Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.
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