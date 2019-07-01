Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Japon mevkidaşı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Japon mevkidaşı ile görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Japon mevkidaşı ile görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:48 
Hulusi Akar, Japonya, Ekonomi
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