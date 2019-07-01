Milli Savunma Bakanı Akar, Japon mevkidaşı ile görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:48
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Japonya
Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile bir araya geldi.
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