Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey'e Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini,...
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Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey'e Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini, Fırat'ın doğusunda planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:50 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey'e Münbiç
'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini, Fırat
'ın doğusunda planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye
'nin görüşlerini aktardı.
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