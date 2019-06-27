Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey'e Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini,...
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Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey'e Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini,...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey'e Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini, Fırat'ın doğusunda planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey'e Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini,..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey'e Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini, Fırat'ın doğusunda planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:50 Kaynak: AA
Türkiye, Fırat, Hulusi Akar, Münbiç, Güncel
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