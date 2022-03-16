Son dakika haber | Bakan Akar, Brüksel'de Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber | Bakan Akar, Brüksel'de Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü

16.03.2022 14:17

Son dakika haberleri... - Bakan Akar, Brüksel'de Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahında Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüşme gerçekleştirdi.

- Bakan Akar, Brüksel'de Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahında Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Akar temasları kapsamında ilk olarak Kanada Savunma Bakanı Anand ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar, Türkiye'ye karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Son dakika haber | Bakan Akar, Brüksel'de Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar, Brüksel'de Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar, Brüksel'de Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar, Brüksel'de Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar, Brüksel'de Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Akar, Brüksel'de Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü - Son Dakika


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