Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü

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