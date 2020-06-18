Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında...
Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:33 Kaynak: AA
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