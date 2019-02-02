Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak Sınırının Sıfır...
49 dakika önce
IHAAW101024-GEN/02-02-2019- Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:18 Kaynak: İHA
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