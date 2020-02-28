Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar harekatı yönetmek için sınıra gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar harekatı yönetmek için sınıra gitti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar harekatı yönetmek için sınıra gitti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları 33 şehit verdiğimiz hain saldırının ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti. Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

GÜVENLİK ZİRVESİ'NİN ARDINDAN BAKAN VE KOMUTANLAR SINIRA GİTTİ

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

AKAR HAREKATI BURADAN SEVK VE İDARE EDİYOR

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar harekatı yönetmek için sınıra gitti
Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sona erdi

Son Dakika: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi

İdlib operasyonundan yeni görüntü! Rejim unsurları böyle imha edildi

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

İmamoğlu'ndan İdlib paylaşımı: Acı haberler yüreğimizi yakıyor

Şehit haberlerini duyuran Hatay Valisi'nden halka uyarı: Hastanelerin etrafında yığılma olmamasını rica ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için taziye mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı

Fahrettin Altun: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Meral Akşener, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır biçimde verecekler

CHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplanmaya çağırdı

Son dakika: NATO'dan Rusya ve Suriye Rejimi'ne çağrı: Saldırılara son verin

İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak

İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu

İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak

İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası ABD ve AB'den ilk açıklama geldi

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de acil ateşkes çağrısını yineledi

İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

Şehit haberlerinin ardından NATO'nun Türkiye'ye destek verip vermeyeceği tartışma konusu oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esed ve rejim unsurları alçak saldırının bedelini ağır ödeyecekler

Hulusi Akar, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya, seyir füzeleri bulunan iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı
Cuma hutbesi: Hak uğruna mücadelemiz, birlik beraberlik ruhumuz Dünyadan Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepkiler Milli futbolcular, İdlib'de şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri
10:03 Özgür Balakar 1 milyon takipçiye ulaştı
09:45 Beyaz TV, şehitlerimizin ardından Söylemezsem Olmaz programının bugünkü yayınını yapmıyor
08:49 Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı
08:04 Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 10:44:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar harekatı yönetmek için sınıra gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]