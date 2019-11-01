Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Akar'ın, Al Sani ile Bakanlıktaki görüşmesinde, savunma ve güvenliğin yanı sıra ikili iş birliği konuları ele alındı.