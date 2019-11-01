Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Akar'ın, Al Sani ile Bakanlıktaki görüşmesinde, savunma ve güvenliğin yanı sıra ikili iş birliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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