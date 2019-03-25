Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti
22 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Katar
Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara
'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ve kendisini makamında ziyaret eden Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:47 Kaynak: İHA
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