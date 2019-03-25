Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti

22 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ve kendisini makamında ziyaret eden Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:47 Kaynak: İHA

Ankara, Katar, Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Efsane Dizi Behzat Ç.'nin Sevilen Karakteri Harun, Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak Seçime 6 Gün Kala 9 Büyükşehirde Dengeleri Değiştirecek Anket CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı Sosyal Medya, Taksicilerin Bu Röportajını Konuşuyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:09:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]