Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Attiyah ile telefonda görüştü
Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Attiyah ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Attiyah ile telefonda görüştü

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Attiyah ile telefonda görüştüANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Attiyah ile telefonda görüştü

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar görüşmede;

Harekatın, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde yapıldığını, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini, Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alındığını, Sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah'ın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik desteklerini belirttiği görüşmede, Bakan Akar da mevkidaşına samimi dilekleri için teşekkür etti."

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Attiyah ile telefonda görüştü

Hulusi Akar, Katar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
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