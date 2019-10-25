Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

32 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Hulusi Akar, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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