Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
32 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:30 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye ile görüştü.
300 kadar Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'ye Kemerburgaz Kent Ormanı tepkisi: Halkı yanlış bilgilendiriyor Çakar yasağının başlamasına sayılı günler kala sanayilerde uzun kuyruklar oluştu