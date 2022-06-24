Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

24.06.2022 20:32
Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de valilik ve belediyenin de yer aldığı bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de valilik ve belediyenin de yer aldığı bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Akar, ziyaretleri kapsamında ilk olarak 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne gitti. Çalışmalara ilişkin brifing alan, talimatlar veren Bakan Akar, daha sonra Kayseri Valiliğine geçti.

Vali Gökmen Çiçek tarafından karşılanan Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, Kayseri Valiliğine yeni atanan Çiçek'e başarı dileklerini de iletti.

Bir sonraki durağı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu Aspilsan olan Akar, fabrikada inceleme ve denetlemelerde bulundu. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Akar'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Akar'a ziyaretleri sırasında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de eşlik etti.

Akar, Kayseri'de AK Parti ve MHP il başkanlıklarına da ziyarette bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Bakanlar Nebati ve Akar'dan Kayseri Valiliği'ne ziyaret Bakanlar Nebati ve Akar'dan Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Kaynak: AA

Hulusi Akar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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