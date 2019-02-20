Milli Savunma Bakanı Akar: "Kazada 5 Arkadaşımız Yaralandı"
1 saat önce
- Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kaza Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Polatlı
Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kaza Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın açıklamaları HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:43 Kaynak: AA
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