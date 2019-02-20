Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Kazada 5 Arkadaşımız Yaralandı"

Milli Savunma Bakanı Akar: "Kazada 5 Arkadaşımız Yaralandı"

1 saat önce

- Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kaza Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar:
- Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kaza
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:43 Kaynak: AA

Polatlı, Hulusi Akar, Güncel
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