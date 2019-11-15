Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milli bir meseledir"
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milli bir meseledir' - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milli bir meseledir"

6 saat önce

KKTC Milli Günü resepsiyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve tokalaşması Milli Savunma Bakanı Akar'ın davetlilerle sohbet etmesi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Milli...

KKTC Milli Günü resepsiyonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve tokalaşması

Milli Savunma Bakanı Akar'ın davetlilerle sohbet etmesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar: Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milli bir meseledir

Hulusi Akar, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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