Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü

01.03.2022 16:48

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov ile görüştü; iki ülke arasında 'Askeri ve Askeri Teknik İş Birliğine Yönelik Yol Haritası' imzalandı.

Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov ile görüştü; iki ülke arasında 'Askeri ve Askeri Teknik İş Birliğine Yönelik Yol Haritası' imzalandı.

Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Bekbolotov, tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzaladı. İki bakan, baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki 'Askeri ve Askeri Teknik İş Birliğine İlişkin Faaliyetlere Yönelik Yol Haritası'na imza atan Bakan Akar ve Bekbolotov, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Samimi, yapıcı, kapsamlı ve faydalı görüşme gerçekleştirdiklerini belirten ?Bakan Akar, "Görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ayrıntılı bir şekilde görüşme fırsatı bulduk. Kırgızistan'ın istikrarı, güvenliği hem bizim hem de bölge için çok önemli. İlişkilerimiz kardeşlik temelinde hızla kapsamlı ve istikrarlı şekilde gelişmektedir. Daha öncekilere ilaveten geçen haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Sayın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ortaya koydukları Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Çerçevesi'nde savunma ve güvenlik konularına yönelik çalışmaları bugün yol haritasını imzalayarak somut hale getirdik. Türkiye ve Kırgızistan silahlı kuvvetlerinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri paylaşmak suretiyle ikili ve askeri ilişkilerimizi daha kapsamlı hale getirme ve geliştirme imkanına sahibiz. Teknik ve danışmanlık konularında bize ne düşerse kardeşlerimizle bunları paylaşmaya hazırız" dedi.Bakan Akar, Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek teknolojiye sahip savunma sanayi tarafından desteklenmesine yönelik de katkı vermeye hazır olduklarını belirterek, iki ülke arasında savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. FETÖ ile mücadeleye de değinen Akar, "Sayın bakana, değerli kardeşime de ifade ettik, gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle gerekli tedbirleri alacaklar" diye konuştu.Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ise Bakan Akar ile iki ülke arasında 5 senelik stratejik plana yönelik savunma ve güvenlik konularındaki yol haritasına imza attıklarını söyleyerek, "Görüşmelerimiz sırasında uluslararası askeri ve siyasi durumu da geniş şekilde değerlendirme fırsatı bulduk" dedi.

İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Bekbolotov, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarılar diliyor, ilişkilerimizin gelişerek devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü
Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü
Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü
Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü
Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü
Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü
Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü
Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü
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Kırgızistan, Tümgeneral, Türkiye, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü - Son Dakika
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