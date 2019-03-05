Milli Savunma Bakanı Akar: "Kktc, Adanın Etrafındaki Doğal Zenginliklerin de Paydaşıdır, Orada Hak...

Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir.

Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir."

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