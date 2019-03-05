Milli Savunma Bakanı Akar: "Kktc, Adanın Etrafındaki Doğal Zenginliklerin de Paydaşıdır, Orada Hak...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir.
Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:21 Kaynak: AA
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