Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile Görüştü
44 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'daki resmi ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Kosova
'daki resmi ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da, Savunma Bakanlığının ardından Başbakanlığa geçti. Burada Başbakan Ramush Haradinaj ile bir araya gelen Bakan Akar'a, Türkiye
'nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar da eşlik etti. - PRİŞTİNE
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:21 Kaynak: İHA
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