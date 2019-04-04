Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile Görüştü

44 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'daki resmi ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'daki resmi ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da, Savunma Bakanlığının ardından Başbakanlığa geçti. Burada Başbakan Ramush Haradinaj ile bir araya gelen Bakan Akar'a, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da eşlik etti. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:21 Kaynak: İHA

Priştine, Kosova, Hulusi Akar, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Taziye Telefonu Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:05:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]