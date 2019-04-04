Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile Görüştü

1 saat önce

- Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile görüştüPRİŞTİNE - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'daki resmi ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.

- Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile görüştü

PRİŞTİNE - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'daki resmi ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da, Savunma Bakanlığının ardından Başbakanlığa geçti. Burada Başbakan Ramush Haradinaj ile bir araya gelen Bakan Akar'a, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:24 Kaynak: İHA

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