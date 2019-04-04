Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile Görüştü
1 saat önce
- Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Başbakanı Haradinaj ile görüştüPRİŞTİNE - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'daki resmi ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.
- Milli Savunma Bakanı
Akar, Kosova
Başbakanı Haradinaj ile görüştü
PRİŞTİNE - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Kosova'daki resmi ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da, Savunma Bakanlığının ardından Başbakanlığa geçti. Burada Başbakan Ramush Haradinaj ile bir araya gelen Bakan Akar'a, Türkiye
'nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar da eşlik etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:24 Kaynak: İHA
Son Dakika! Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek!
Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu