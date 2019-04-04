Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin önemli olduğunu belirterek, "Aramızdaki FETÖ engelini süratle kaldıralım. Bundan bir an önce kurtulmalıyız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin önemli olduğunu belirterek, "Aramızdaki FETÖ engelini süratle kaldıralım. Bundan bir an önce kurtulmalıyız." dedi.


Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Priştine'de, Kosova Savunma Bakanı Rüstem Berişa ile bir araya geldi. Kosova Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.


Törenin ardından baş başa görüşen iki bakan daha sonra, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Ziyareti için Akar'a teşekkür eden Berişa, Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa değindi. Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu aktaran Berişa, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da artmasına yönelik temennisini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar da iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, karşılıklı ziyaretlerin zaten iyi olan ilişkileri daha da geliştireceğine yönelik inancını, askeri, siyasi ve savunma sanayisi alanlarındaki iş birliğinin artarak devam etmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

FETÖ ile mücadelenin önemine de değinen Bakan Akar, "Aramızdaki FETÖ engelini süratle kaldıralım. Bundan bir an önce kurtulmalıyız." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından Bakan Akar ve Berişa tarafından Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:31 Kaynak: AA

Türkiye, Hulusi Akar, Kosova, Güncel
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