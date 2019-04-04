Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova'da, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile görüştü.

Bakan Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da, Savunma Bakanlığının ardından başbakanlık binasına geçti. Burada Başbakan Haradinaj ile bir araya gelen Akar'a, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da eşlik etti.

Kısa süreli görüntü alınmasına izin verilen görüşme, daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:03 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Kosova, Güncel
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