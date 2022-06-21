Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin karşılanması
Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'nin anı defterini imzalaması
Basın için poz verilmesi
Baş başa görüşmeler Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti.
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Jashari ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Görüşmede, Orgeneral Güler de yer aldı.
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