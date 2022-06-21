Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler 'in resmi davetlisi olarak Ankara 'da bulunan Korgeneral Jashari ile Milli Savunma Bakanlığı 'nda bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti - Son Dakika

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