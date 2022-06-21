Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti

21.06.2022 16:17

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin karşılanması Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'nin anı defterini imzalaması Basın için poz verilmesi Baş başa görüşmeler Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul ettiANKARA -...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin karşılanması

Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'nin anı defterini imzalaması

Basın için poz verilmesi

Baş başa görüşmeler Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Jashari ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Orgeneral Güler de yer aldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti - Son Dakika

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