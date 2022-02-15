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Bakan Akar'ın test sonucu negatife döndü - Son Dakika

Bakan Akar'ın test sonucu negatife döndü

15.02.2022 11:57
Bakan Akar'ın test sonucu negatife döndü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19 testinin negatife döndüğünü, NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19 testinin negatife döndüğünü, NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceğini açıkladı.

6 Şubat'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Bakan Akar, hafif belirtilerle geçen hastalığı atlattı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından Bakan Akar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklaması paylaşıldı. Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz. Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" dedi.


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Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar'ın test sonucu negatife döndü - Son Dakika


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