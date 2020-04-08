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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Kulp'taki terör saldırısı) Mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Kulp'taki terör saldırısı) Mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Akar: "( Kulp'taki terör saldırısı) Mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam ediyor. Bunların hesabını mutlaka verecekler."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:12 Kaynak: AA
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