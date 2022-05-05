Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi

05.05.2022 20:05

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Liberya Savunma Bakanı Daniel Dee Ziankahn ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Liberya Savunma Bakanı Daniel Dee Ziankahn ile görüştü.

Akar, Ziankahn'ı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Liberya Savunma Bakanı Ziankahn'ın şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüştü.

İkili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, iki ülke arasında askeri eğitim ve iş birliğinin artırılması ve FETÖ ile mücadelede iş birliği konularının da üzerinde durulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Liberya Savunma Bakanı Ziankahn ile bir araya geldi - Son Dakika


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