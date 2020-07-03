Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da (2) - Son Dakika

BAKAN AKAR: HEZİMETE UĞRAYACAKLAR
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere gittiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'nda Türk ve Libyalı askerlerle bir araya geldi. Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli de görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.