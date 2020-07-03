Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da (2) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da (2)
BAKAN AKAR: HEZİMETE UĞRAYACAKLARBakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere gittiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor.
BAKAN AKAR: HEZİMETE UĞRAYACAKLAR
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere gittiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'nda Türk ve Libyalı askerlerle bir araya geldi. Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli de görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Bakan Akar, Libyalıların daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız kazanacaksınız, biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:31 Kaynak: DHA
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