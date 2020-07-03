Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da (3) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da (3)
BAKAN AKAR: NE LAZIMSA YAPACAĞIZMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, temasları kapsamında Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.
BAKAN AKAR: NE LAZIMSA YAPACAĞIZ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, temasları kapsamında Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Görüşmeye, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Libya Ordusu Ortak Harekat Dairesi Komutanı General Usame Cuveyli de katıldı. Başbakanlık Sarayı'ndaki görüşmede konuşan Bakan Akar, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Her şeyin çok daha iyi olması için ne lazımsa yapacağımızı ifade ettiler" dedi. Serrac da Bakan Akar ile Orgeneral Güler'i Libya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:11 Kaynak: DHA
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