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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya'da ateşkes ihtimalinin kalmadığı yorumları) Bunu söyleyemeyiz,...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya'da ateşkes ihtimalinin kalmadığı yorumları) Bunu söyleyemeyiz, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "( Libya'da ateşkes ihtimalinin kalmadığı yorumları) Bunu söyleyemeyiz, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor."
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