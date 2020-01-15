Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya'da ateşkes ihtimalinin kalmadığı yorumları) Bunu söyleyemeyiz,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(Libya'da ateşkes ihtimalinin kalmadığı yorumları) Bunu söyleyemeyiz,... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya'da ateşkes ihtimalinin kalmadığı yorumları) Bunu söyleyemeyiz,...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya'da ateşkes ihtimalinin kalmadığı yorumları) Bunu söyleyemeyiz, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "( Libya'da ateşkes ihtimalinin kalmadığı yorumları) Bunu söyleyemeyiz, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor."

Hulusi Akar, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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