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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya'da ateşkesin bittiği iddiası) Arazide, sahada bunun karşılığı...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya'da ateşkesin bittiği iddiası) Arazide, sahada bunun karşılığı yok."
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "( Libya'da ateşkesin bittiği iddiası) Arazide, sahada bunun karşılığı yok."
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