- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi- Bakan Akar: "Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı"-... - Son Dakika

- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi- Bakan Akar: "Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı"-...

04.05.2021 18:35

- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi Bakan Akar: "Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı" Bakan Akar: "1915'te bazı yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir ve yanlıştır" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,...

- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi

Bakan Akar: "Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı"

Bakan Akar: "1915'te bazı yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir ve yanlıştır"

TRABLUS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdülbaki Mervan'ın da yer aldığı programda Akar, personele hitap etti.

"Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı"

Türkiye'nin Libya'daki varlığının Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması bakımından da hayati önemde olduğunu vurgulayan Akar, "Libya ile deniz yetki anlaşması dahilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar görüşülmesinden hiçbir sonuç alınamayacağının açık olduğunu belirten Akar, Kıbrıs'ta iki devletli yapının artık tek çözüm olduğunu vurguladı.

Akar, Türkiye'nin kimsenin toprağında, hak ve hukukunda gözü olmadığının altını çizerek, "Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak hakkımızı çiğnetmeyiz. Hiçbir oldu bittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli" dedi.

Kıbrıs'ta egemen ve bağımsız bir Türk devleti vurgusu yapan Akar, "Biz barış, huzur, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Buna karşılık maalesef Yunanistan tarafında devamlı tahrik, kriz çıkartma, saygısızlık ve tehdit dili var" dedi.

Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu vurgulayan Akar, "Komşularımızla ilgili konularda üçüncü tarafların objektif olmalarını bekliyorum. Konulara, makul ve mantıklı yaklaşmalarını bekliyorum. Herhangi bir şekilde Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin AB ile problem, ABD ile problem şekline dönüştürmemesini kendilerine söylüyorum. Sonuç olarak, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz" diye konuştu.

"Soykırım olarak nitelemek gaflettir, cehalettir ve yanlıştır"

Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının 23 Nisan'da başlatıldığını anımsatarak, "Terör belasından asil milletimizi kurtarmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da devam edeceğiz. Şu ana kadar 54 terörist etkisiz hale getirildi. Bütün mağaralara, inlere girildi. En son dün biri bölge sorumlusu olmak üzere 7 terörist bulundukları mağarada etkisiz hale getirildi. Bu mücadele devam edecek" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de de hayatın normale dönmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayan Akar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Teröristler oradaki barış ve huzuru bozma çabasında. Onlara müsaade etmiyoruz. Bunları yapanlar müstahakkını buluyor. Her türlü karşılığı veriyoruz. Türkiye sadece topraklarındaki 4 milyon Suriyeli kardeşine bakmıyor, Suriye'nin kuzeyinde Silahlı Kuvvetlerimizin kontrol ettiği alanda 5 milyon Suriyeli kardeşlerimiz var. Onların, sağlık, eğitim, yol, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılayıp, oraların normalleşmesi için gerekli gayretleri gösteriyor"

Azerbaycan'ın Karabağ'ı özgürlüğe kavuşturduğunu, orada huzuru ve sükünu sağladığını ifade eden Akar, "Biz de onların haklı davasında yanlarında olduk. Bundan sonra da sonuna kadar olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "Yüzyıllardır birlikte yaşayan Türk ve Ermeni toplumları arasında 1915'te bazı yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir ve yanlıştır. Barışa, huzura, iyi komşuluk ilişkilerine giden yolun da tahrip edilmesidir. Bu iş tarihçilerin işidir. Herkes burnunu sokmasın. Herkes, arşivini açsın. Biz çok rahatız. Amerikan arşivlerine bakarsanız, o dahi olayın çözümüne yardımcı oluyor. Açık olan gerçekleri çarpıtmak hiçbir şekilde doğru değildir" dedi.

Bakan Akar, FETÖ ile mücadelelerinin de kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

"TSK en az Covid-19 vakası görülen silahlı kuvvetlerden"

Askeri birliklerde Covid-19 ile mücadelenin katı ve sert tedbirlerle devam etmesi talimatını veren Akar, maske, mesafe ve temizlik ile alınan tedbirlere harfiyen uyulmasını istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyadaki ordular arasında en az Covid-19 vakası görülen silahlı kuvvetlerden olduğuna dikkati çeken Akar, bu konuda emeği olanlara teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemde geçtiğine dikkati çeken Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri bu yaptığı faaliyetler çerçevesinde aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve yasalar doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Faaliyetlerimizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bugünlere bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla ve şükranla anıyorum. Libyalı kardeşlerimiz dahil, bütün aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

"Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar"

Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hak ve menfaatlerini savunmanın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanlarında olmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye ile Libya'nın ortak tarih ve değerlere sahip olduğunu belirten Akar, bundan dolayı Türk askerinin Libya'daki varlığının kardeşlerinin hak ve hukukunu korumak ve onlara yardımcı olmaktan kaynaklandığını vurguladı.

Libya'nın Libyalılara ait olduğunu ve tek Libya'dan yana olduklarını ifade eden Akar, "Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi. Burada silahlı kuvvetlerin yapılanması, teşkilatının modernize ve organize olması için Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar. 2020'ye kadar Libya'da kimseler yoktu. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz, Libya'nın sulh ve sükuna kavuşmasıdır, ateşkesin devamlılığıdır. Bunun sonucu barış ve huzurun gerçekleşmesidir. Yapmaya çalıştığımız gayret budur. Burada, Kara Harp Okulundaki masum 26 gencin katledilmesini, Tarhuna'daki toplu mezarları unutmadık, unutmayacağız. Diğer taraftan hayatın bir an önce normalleşmesi EYP ve mayınların temizlenmesi başta olmak üzere, eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri dahil yapabileceğimiz ne varsa bunları inşallah gerçekleştireceğiz. Kardeş Belediye hizmetleri konusundaki desteklerimiz dahil. Bugüne kadar 10 bin civarında Libyalı kardeşimize muayene ve tedavi hizmeti verildi. Bugüne kadar 4 bin 407 EYP tespit edildi. EYP nedeniyle 55 sivil hayatını kaybetti. Bunun tekerrür etmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Libya'da Abdulhamid Dibeybe'nin Başbakanlığındaki Milli Birlik Hükümetinin esas olduğunu, bu hükümetin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Akar, Aralık ayında yapılacak seçimlere kadar Libya'da sükünetin devam etmesi için gayret göstereceklerini söyledi.

- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi- Bakan Akar: Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı -...
- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi- Bakan Akar: Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı -...
- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi- Bakan Akar: Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı -...
- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi- Bakan Akar: Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı -...

Mehmetçik, Soykırım, Milli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Milli Savunma Bakanı Akar Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi- Bakan Akar: 'Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı'-... - Son Dakika


Son Dakika

Basketbol Süper Lig'inde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti Basketbol Süper Lig'inde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 336 kişi vefat etti, 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 336 kişi vefat etti, 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı

Son Dakika Haberleri
17:44 Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı
17:33 Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı
17:31 Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
16:59 Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!
16:57 Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı         
20:12
Son Dakika: Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazaryerleri açık olacak Son Dakika: Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazaryerleri açık olacak         
19:39
8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia 8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia         
19:09
Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı         
18:15
Çiftçinin traktör rotası üstünde olduğu için kaydırdığı taş, iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi Çiftçinin traktör rotası üstünde olduğu için kaydırdığı taş, iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi         
17:53
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist, mahkemede çark etti Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist, mahkemede çark etti         
17:17
Dersim olayları için Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor         
17:11
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi         
16:43
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama         
15:05
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 20:31:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Milli Savunma Bakanı Akar Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi- Bakan Akar: "Komşularımızla ilgili konularda üçüncü taraflar objektif olmalı"-... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement