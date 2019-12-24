Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya ile imzalanan mutabakat) Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: '(Libya ile imzalanan mutabakat) Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya ile imzalanan mutabakat) Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde...

5 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya ile imzalanan mutabakat) Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: " (Libya ile imzalanan mutabakat) Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı. Burada hiçbir şekilde farklılık yok. Bunu anlamayanların anlaması lazım." - ANKARA

Hulusi Akar, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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