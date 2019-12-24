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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya ile imzalanan mutabakat) Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde...
5 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya ile imzalanan mutabakat) Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: " (Libya ile imzalanan mutabakat) Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı. Burada hiçbir şekilde farklılık yok. Bunu anlamayanların anlaması lazım." - ANKARA
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