- Milli Savunma Bakanı Akar: "Libya Libyalılarındır" - Son Dakika

- Milli Savunma Bakanı Akar: "Libya Libyalılarındır"

- Milli Savunma Bakanı Akar: "Libya Libyalılarındır" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya temasları sırasında açıklamalarda bulundu.

- Milli Savunma Bakanı Akar: "Libya Libyalılarındır"

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TRABLUS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya temasları sırasında açıklamalarda bulundu. Akar, "Libya Libyalılarındır diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İş birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarda bulundu. Bakan Akar beraberinde Orgeneral Güler ile temasları kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Akar, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Akar, "Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler yaptık. 'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Libyalı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için ne mümkünse yapın' talimatlarına göre hareket ediyoruz. İnşallah Libyalı kardeşlerimiz gerekli mücadeleyi vermek suretiyle bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımızın tüm Libyalı kardeşlerimize sağlık ve esenlik dileklerini iletmek istiyorum. Ben de şahsım ve heyetim adına tüm Libyalı kardeşlerime sağlıklar, esenlikler diliyorum, her şeyin bir an önce düzelmesini temenni ediyor, elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ise Bakan Akar ve Orgeneral Güler'i Libya'da görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Hulusi Akar, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Milli Savunma Bakanı Akar: 'Libya Libyalılarındır' - Son Dakika

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