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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit,...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:26 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: " (Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir."
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