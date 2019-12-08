Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit,...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit,... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit,...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: " (Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir."

Hulusi Akar, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:26 Kaynak: AA
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