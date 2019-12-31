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Milli Savunma Bakanı Akar: "Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:00 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir."
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