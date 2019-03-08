Milli Savunma Bakanı Akar: "Lisans ve Lisansüstü Eğitim Yapan Gençlerimiz Yedek Subay Olacaklar.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre."

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