Milli Savunma Bakanı Akar: "Lisans ve Lisansüstü Eğitim Yapan Gençlerimiz Yedek Subay Olacaklar.
54 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:40 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Canlı Yayında Açıkladı
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi
Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak
Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor