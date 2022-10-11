Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 12-13 Ekim'de Brüksel 'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi NATO ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Macaristan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Akar, Macaristanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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