Bakan Akar, Macaristanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Macaristanlı mevkidaşı ile görüştü

11.10.2022 15:56
Bakan Akar, Macaristanlı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 12-13 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi NATO ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Macaristan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Macaristanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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