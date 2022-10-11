Bakan Akar, Macaristanlı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 12-13 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi NATO ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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