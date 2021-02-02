Milli Savunma Bakanı Akar, Macaristan'da - Son Dakika

Bakan Akar'ın Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile görüşmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında gittiği Almanya'nın başkenti Berlin 'den ayrılarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte 'ye geldi. Bakan Akar, başkentteki Türk Şehitliğini ve Gülbaba Kültür Vakfı'nı ziyaret etti.

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