Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Malatya'da birlik komutanlarıyla bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Akar, Malatya'da birlik komutanlarıyla bir araya geldi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Malatya'da birlik komutanlarıyla bir araya geldi MALATYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri...

Milli Savunma Bakanı Akar, Malatya'da birlik komutanlarıyla bir araya geldi MALATYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 2. Ordu Komutanlığında onur kıtasını selamladı, görev teslimi gerçekleştirdi, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hulusi Akar, Yaşar Güler, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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