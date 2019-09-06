Milli Savunma Bakanı Akar, Malatya'da birlik komutanlarıyla bir araya geldi MALATYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 2. Ordu Komutanlığında onur kıtasını selamladı, görev teslimi gerçekleştirdi, inceleme ve denetlemelerde bulundu.