Milli Savunma Bakanı Akar Mardin'de
52 dakika önce
- Milli Savunma Bakanı Akar Mardin'deMARDİN - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırındaki askeri hareketlilik ve çalışmaları incelemek üzere Mardin'e geldi.
- Milli Savunma Bakanı
Akar Mardin
'de
MARDİN - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Suriye
sınırındaki askeri hareketlilik ve çalışmaları incelemek üzere Mardin'e geldi. Ankara
'dan uçakla Mardin Havalimanı
'na gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Mardin Valisi Mustafa Yaman, Diyarbakır
7. Kolordu Komutanı ve Fırat
'ın doğusuna yönelik planlanan operasyon komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve askeri yetkililer karşıladı. Havalimanında karşılanan Hulusi Akar, Mardin Valisi ve Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Akar'ın bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyeceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:48 Kaynak: İHA
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