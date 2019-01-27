Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar Mardin'de

Milli Savunma Bakanı Akar Mardin'de

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar Mardin'de MARDİN - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırındaki askeri hareketlilik ve çalışmaları incelemek üzere Mardin'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar Mardin'de MARDİN - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırındaki askeri hareketlilik ve çalışmaları incelemek üzere Mardin'e geldi.
Ankara'dan uçakla Mardin Havalimanı'na gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Mardin Valisi Mustafa Yaman, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı ve Fırat'ın doğusuna yönelik planlanan operasyon komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve askeri yetkililer karşıladı. Havalimanında karşılanan Hulusi Akar, Mardin Valisi ve Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Akar'ın bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Suriye, Mardin, Hulusi Akar, Genel
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