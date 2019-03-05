Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından Takip...

Milli Savunma Bakanı Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından Takip...

1 saat önce

-Akar'ın uçağa binişi -Tatbikatın takibi Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından takip etti.

-Akar'ın uçağa binişi
-Tatbikatın takibi Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Eden Akhisarspor, 8 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi Çarpışma'ya Bomba Transfer! Usta Oyuncu Ali Sürmeli Cansız Karakteriyle Diziye Dahil Oldu

Fenerbahçe'de Valbuena'nın Performansı, Ersun Yanal Geldikten Sonra Zirve Yaptı Doğu Anadolu Buz Kesti: Ardahan Eksi 20
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:21:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından Takip...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]