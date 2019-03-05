Milli Savunma Bakanı Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından Takip...
1 saat önce
-Akar'ın uçağa binişi -Tatbikatın takibi Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından takip etti.
-Akar'ın uçağa binişi
-Tatbikatın takibi Milli Savunma Bakanı
Akar, Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından takip etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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