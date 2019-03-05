Milli Savunma Bakanı Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından Takip...
1 saat önce
-Bakan Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından takip etti (2)
-Bakan Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı
Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağından takip etti (2)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:06 Kaynak: AA
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