Milli Savunma Bakanı Akar, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Açıklaması

25.03.2021 17:03
Milli Savunma Bakanı Akar, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüklerini belirterek "Gayet yapıcı bir görüşmeydi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüklerini belirterek "Gayet yapıcı bir görüşmeydi. Karşılıklı bütün farklılıkları, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik. Bu konuda karşılıklı birtakım tedbirler almamız gerektiği konusunda mutabık kaldık ve çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Akar, Meclis'e gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Suriye'nin kuzeyinde, son dönemde rejimin artan taciz ve saldırılarına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde çeşitli faaliyetlerinin olduğunu anımsattı. Bunların çerçevesinin yapılan mutabakat muhtıraları ile belirlendiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"O muhtıralar çerçevesinde taraflar bunlara uymak suretiyle faaliyetlerini sürdürüyorlar. Orada bir ateşkes, ateşkesin ilanı ve bunun sürdürülmesi, bunun sağlanması söz konusu. Buna bağlı olarak da istikrarın bir an önce sağlanıp barışa giden yolun açılması. Bu konuda taraflar üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar. Her ne kadar zaman zaman birtakım ateşkes ihlalleri, saldırılar olsa da 'kontrol dışında olduğu' söyleniyor bunların, bunlara karşı Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçik hiçbir şekilde taviz vermeden yapılan her türlü saldırıya, tacize karşı elindeki tüm imkanları kullanmak suretiyle gerekli karşılığı veriyor. 1 Mart'tan bugüne kadar teröristlerin yaptıkları girişimler, saldırılar var. Bunlara karşı verilen karşılık sonucunda çoğunluğu Suriye'nin kuzeyi olmak üzere Irak'ın kuzeyi ile birlikte 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi."

Akar, faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek "Hem askeri hem sivil kanallardan hem Dışişleri Bakanlığımız hem Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız gerekli temasları sürdürmek suretiyle muhataplarımıza mutabakat muhtırasındaki kurallara, prensiplere uyulmasını... Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile en üst düzeyde yaptığı görüşmenin sonunda varılan bir mutabakat muhtırasından bahsediyoruz." diye konuştu.

Bunun sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

"Biraz önce Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmemiz oldu. Gayet yapıcı bir görüşmeydi. Karşılıklı bütün farklılıkları, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik. Bu konuda karşılıklı birtakım tedbirler almamız gerektiği konusunda mutabık kaldık ve çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Amacımız, dileğimiz bölgedeki ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve bir an önce barışın gelmesi. Bu konudaki katkılarımızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her düzeyde yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Görüşmede, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun tedbirler konusundaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Akar, "Alacaklar." karşılığını verdi.

İhlallerin nedenlerine yönelik soruyu yanıtlayan Bakan Akar, "Terörist grupların bir an önce kontrol altına alınması lazım. Onlara karşı birtakım tedbirlerin yürürlüğe girmesi lazım. Bu konuda karşılıklı çalışmak konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

-"Çözüme giden yolda katkı bekliyoruz"

AB Liderler Zirvesi hatırlatılarak Türkiye-AB ilişkilerine yönelik zirveden beklentisine ilişkin soruya Bakan Akar, şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından birçok kez dile getirildiği gibi AB bizim için stratejik hedef. Dolayısıyla bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. AB ile olan münasebetlerimizi yapıcı bir şekilde ve somut adımlarla götürmeye çalışıyoruz. Bu konuda çeşitli görüşmeler yapıldı, yapılıyor. Türkiye - Yunanistan münasebetleri üzerinden bizim AB ile bazı ilişkili sorunlar çıkabiliyor. Bizim her zaman muhataplarımıza söylediğimiz husus, Yunanistan'ın, Türkiye ile olan münasebetlerini hiçbir şekilde AB ile problem haline dönüştürmemesi ve AB'nin de buna müsaade etmemesi, tarafsız, objektif olması, sorunların çözümüne tarafsız katkı sağlamasını bekliyoruz."

Kıbrıs konusunun da önemine değinen Akar, "Kıbrıs ile yıllardan beri devam eden görüşmeleri biliyorsunuz. Buradan bir sonuca varılamadı. Artık geldiğimiz noktada bağımsız iki devletten bahsetmenin zamanı geldiğini herkesin anlaması lazım. Herkesin bu manada çözüme giden yolda katkı sağlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kara Harp Okulu ile astsubay meslek yüksek okullarına öğrenci alımına ilişkin yapılan yönetmelik değişikliğiyle koşullarda irticai faaliyete karışmamış olmak şartının kaldırıldığı iddiaları ve buna ilişkin eleştirilere ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, şu yanıtı verdi:

"Bunu teferruatlı bir şekilde konuştuk, görüştük, ilgili makamlara gerekli bilgileri verdik. Arkadaşlarımız sizlerle bunları paylaşacaklar. Bu, kesinlikle doğru bir şey değil. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasalar çerçevesinde yapılması gereken ne varsa bunları yaptık. Bilakis geçtiğimiz dönemde meydana gelen olaylardan aldığımız dersler çerçevesinde oradaki yönetmeliği daha etkin bir hale getirme gayretinden ibarettir. Herkesin iyi okuması, anlaması lazım. Orada bir sorun yok."

Akar, bu ve diğer konularla ilgili detaylı açıklamaların yarın Bakanlık'ta düzenlenecek haftalık olağan bilgilendirme toplantısında yapılacağını da ifade etti.

-"ABD arşivlerini incelemeleri, bunları görmeleri lazım"

ABD'li bir grup senatörün, Başkan Joe Biden'a, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına yönelik çağrısının ve ABD'nin de buna ilişkin bazı yasa hazırlıklarında olduğuna ilişkin sorusu üzerine Akar, şunları kaydetti:

"Maalesef yıllardan beri ne zaman mart, nisan ayı gelse bu gündeme geliyor. Bilgisiz kanaat olmaz. Onun çok iyi anlaşılması lazım. Kanaat belirtenlerin, iddia ortaya sürenlerin bilgi sahibi olması lazım. Bu konuda birçok kez konuştuk, görüştük, anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Başta ABD'li siyasiler olmak üzere tüm akademisyenlerin, diğer medya mensuplarının da zahmet edip ABD'nin milli arşivinde yazılan bilgiler var... Bunların hikayesi eski. 1919'da ABD'li Tümgeneral James G. Harbord, Başkan Wilson'un talimatıyla Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de 58 gün incelemelerde bulundu. Takriben 50 kişilik asker ve sivillerin olduğu bir heyetle. Bunun sonucunda 'burada herhangi bir şekilde bir soykırım olmadığını, her iki tarafın da çok ciddi üzüntüler yaşadığını' raporunda belirttiler. 1603 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu konuyla ilgilenenlerin ABD arşivlerini incelemesi, özellikle ABD'lilerin bunu görmeleri lazım çünkü o raporun özünde ve özetinde Türklerle-Ermenilerin o güne kadar 500 yıl beraber, barış içinde yaşadıklarını, herhangi bir şekilde dış etki olmadığı taktirde 500 yıl daha yaşayabileceklerini açıkça raporda görebilirler."

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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