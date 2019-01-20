Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik, Diğer Harekatlarda Olduğu Gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik, Diğer Harekatlarda Olduğu Gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da...

25 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı Son Dakika! İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!

Son Dakika! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 İlde 37 Bin 710 Adres Değişikliğinin Kusurlu Bulunduğunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:29:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik, Diğer Harekatlarda Olduğu Gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]