Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik, Diğer Harekatlarda Olduğu Gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da...
25 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir.
Milli Savunma Bakanı
Akar: "Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, Zeytin
Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:04 Kaynak: AA
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