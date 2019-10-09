Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır."

Hulusi Akar, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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