Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik; Fırat 'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır."

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Barış Pınarı Harekatı için camilerde sela okundu

Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor