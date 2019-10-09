Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:38 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır."
Barış Pınarı Harekatı için camilerde sela okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin direktifler Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor Bakan Akar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ettiği anlar objektife yansıdı