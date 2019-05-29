Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:58 Kaynak: AA
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