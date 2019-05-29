Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak.
Milli Savunma Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:58 Kaynak: AA
Akar: "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek."
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